Hatay'da çilek hasadı başladı

Hatay'da çiftçilerin üretimde sıklıkla tercih ettiği çilekte hasat başladı, kilogram fiyatı 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'da baharın gelmesiyle tarımsal ürünler hasat edilmeye başlandı. Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde bulunan 8 dönümlük tarlada, ekimi yapılan çilekte bereketli hasat başladı. Kentte çiftçilerin üretimde sıklıkça tercih ettiği çilek tarladan 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Ağustos ayında ekimi yapılan ve mayıs ayında hasadı başlayan çilek, yurt içindeki şehirlere gönderiliyor.

Hasadı yapılan çileğin kilosunun 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu ifade eden Mehmet Anlar, "Burası 8 dönümlük tarlada çilek hasadındayız. Şükürler olsun ki hasat iyi gidiyor. Bu yılki hasadımız başladı ve toplamaya devam ediyoruz. Bu yılki yağmurlardan dolayı verim düşük kaldı. Yağmur çileğe fazla iyi gelmez. Geçen yıl kuraklık vardı ama yeterince suyumuz vardı. Geçen yılki çileklerde verim ve albenisi daha çoktu. Bu yıl fazla yağışlardan dolayı meyvelerde çürüme oluyor. Ağustos ayının 15'inde ekimi yapılır ve 7 aylık bir süreci var. Mayıs ayının 25'inde hasadı yapılır. Geçen yıl bu tarlada 15 ton çilek hasat ettik. Bu yıl ise 10 ton çilek rekoltesi bekliyoruz. Bu yılki rekoltenin az olması aşırı yağışlardan dolayı oldu. Bu yılki fiyatlar geçen yılki fiyatlara göre düşük oldu. Çileğin bu yıl kilosu 90 TL ila 150 TL arasında fiyatı oluyor. Marketlerde ise 150 TL ila 175 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı