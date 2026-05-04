Haberler

Hatay'da çilek hasadı başladı

Hatay'da çilek hasadı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da çiftçilerin üretimde sıklıkla tercih ettiği çilekte hasat başladı, kilogram fiyatı 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Hatay'da çiftçilerin üretimde sıklıkla tercih ettiği çilekte hasat başladı, kilogram fiyatı 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'da baharın gelmesiyle tarımsal ürünler hasat edilmeye başlandı. Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde bulunan 8 dönümlük tarlada, ekimi yapılan çilekte bereketli hasat başladı. Kentte çiftçilerin üretimde sıklıkça tercih ettiği çilek tarladan 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Ağustos ayında ekimi yapılan ve mayıs ayında hasadı başlayan çilek, yurt içindeki şehirlere gönderiliyor.

Hasadı yapılan çileğin kilosunun 90 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu ifade eden Mehmet Anlar, "Burası 8 dönümlük tarlada çilek hasadındayız. Şükürler olsun ki hasat iyi gidiyor. Bu yılki hasadımız başladı ve toplamaya devam ediyoruz. Bu yılki yağmurlardan dolayı verim düşük kaldı. Yağmur çileğe fazla iyi gelmez. Geçen yıl kuraklık vardı ama yeterince suyumuz vardı. Geçen yılki çileklerde verim ve albenisi daha çoktu. Bu yıl fazla yağışlardan dolayı meyvelerde çürüme oluyor. Ağustos ayının 15'inde ekimi yapılır ve 7 aylık bir süreci var. Mayıs ayının 25'inde hasadı yapılır. Geçen yıl bu tarlada 15 ton çilek hasat ettik. Bu yıl ise 10 ton çilek rekoltesi bekliyoruz. Bu yılki rekoltenin az olması aşırı yağışlardan dolayı oldu. Bu yılki fiyatlar geçen yılki fiyatlara göre düşük oldu. Çileğin bu yıl kilosu 90 TL ila 150 TL arasında fiyatı oluyor. Marketlerde ise 150 TL ila 175 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

Trump'tan talimat geldi, yığınak başladı! Savaş hazırlığı gibi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'dan sonra yürekler bir kez daha yandı
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar