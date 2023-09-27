Hatay'da aktarmalı yolculuklarda %70 indirim kararı alındı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı toplantısında aktarmalı yolculuklarda %70 indirim kararı alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık, başkanlığında düzenlenen toplantıda 29 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, toplu taşıma araçlarında 60 dakika içinde yapılan aktarmalı yolculuklarda tam ve indirimli ücretin %35'i oranında uygulanan aktarma indiriminin şehir içi ve kısa mesafelerde %70 oranında indirimli olarak uygulanması kararlaştırıldı.

İl genelinde öğrenci ve personel taşımacılığı ihtiyacını karşılamak üzere 400 adet S, 300 adet C plaka (personel taşımacılığı) düzenlenmesi için ihale kararı alındı. İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş ve çıkışta zaman ve yakıt tasarrufu etmek için daha önce kullanılan otoban güzergahı iptal edilerek şehir merkezindeki alt geçitlerin kullanılarak transit geçilmesi kararlaştırıldı. Kırıkhan ilçesi, Karataş Mahallesi 1. Sokak'ta bulunan TPO Karataş Konteyner Yaşam Merkezine (Arkıtça) ulaşım için yeni güzergah revizyonu yapıldı. - HATAY