Hassa'da Üzüm Hasadı Başladı

Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa'da hasat mesaisi başladı.

Çiftçi Gülbey Ergüneş'in Bintaş Mahallesi'ndeki 17 dönümlük bağında düzenlenen etkinlikte, mevsimlik işçiler üzümleri topladı.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üzüm salkımlarını koparıp tüm üreticilere bereketli bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Devlet olarak her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Hatay, Türkiye'de bereketli topraklara sahip ve tarımsal kabiliyeti ve potansiyeli yüksek bir ilimiz. İlimizde çok çeşitli ürünler yetişmekle birlikte üzümle ilgili de Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Bugün Hassa ilçemizdeyiz. Hassa, Hatay'ımızın üzümde ürün rekoltesi en yüksek, bağcılığın gelişmiş olduğu bir ilçemizdir. 2024'te üzüm kapasitemiz 74 bin tondu, bu rekolteyle Türkiye'de üzüm üretiminde 13'üncü sıradaydık. Bu sene inşallah rekolte beklentimiz 85 bin tondur. Bu rekolteyle Türkiye'deki üzüm üretim sıralamamız daha üst seviyelere çıkacaktır."

Vali Masatlı, Mevlana çeşidi üzüm üretiminde de önemli bir yere sahip Hassa'da 1200'e yakın çiftçinin geçimini bağcılıktan sağladığını kaydetti.