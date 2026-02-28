Haberler

Konteyner taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri askıya aldı

Güncelleme:
Almanya merkezli konteyner taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemi geçişlerini askıya aldığını duyurdu. Şirket, güvenlik endişeleri doğrultusunda alınan tedbirin zorunlu olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Almanya merkezli Hapag-Lloyd, Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemi geçişlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi.

Şirketten Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin yapılan açıklamada, " Orta Doğu'daki çatışma ve bölgede gelişen güvenlik durumu kapsamında ilgili makamlar tarafından Hürmüz Boğazı'nın resmi olarak kapatılması nedeniyle, Hapag-Lloyd bir sonraki duyuruya kadar bu su yolundan tüm gemi geçişlerini askıya almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mürettebat, gemiler ve yüklerin emniyet ve güvenliğinin en yüksek öncelik olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, alınan tedbirin "isteğe bağlı değil, mevcut koşullar ve düzenleyici kısıtlamalar karşısında gerekli bir adım" olduğu belirtildi.

Açıklamada, çok hızlı değişen gelişmelerin yakından takip edildiği ve yetkili makamlarla sürekli temas halinde bulunulduğu belirtilerek, şu bilgilendirme paylaşıldı:

"Bu durumun sonucunda, Basra Körfezi limanlarına uğrayan servislerde gecikmeler, alternatif rotalara yönlendirmeler veya sefer programlarında değişiklikler yaşanabilir. Aksamayı en aza indirmek için çalışıyoruz ve etkilenen gönderilerle ilgili önemli değişiklikleri mümkün olan en kısa sürede bildireceğiz."

İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığını iddia etmişti.

Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı yönündeki bazı gemilerin Boğaz'a girmekten vazgeçerek U dönüşü yaptığı, bazı gemilerin ise Basra Körfezi'nde beklemeye geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Haberler.com
500

