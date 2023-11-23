Hanönü'nde Süt Toplama Merkezi Kuruluyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, yaklaşık 20 yıl önce kapanan süt toplama tesisi yeniden açılmak üzere çalışmalar başlatıldı. Hanönü Kaymakamlığı ve Kastamonu Köy Kooperatifler Birliği tarafından yürütülen çalışmalara maden firması da destek veriyor. Tesiste yapılan incelemelerde, hayvancılıkla uğraşan köylülerin sütlerinin paraya dönüşeceği ve maddi kazanç sağlayacağı belirtildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde süt toplama merkezi kuruluyor.

Yaklaşık 20 yıl önce süt toplama tesisi olarak açılan fakat daha sonra kapanan tesisin yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Hanönü Kaymakamlığı ile Kastamonu Köy Kooperatifler Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü süt toplama merkezi kurma çalışmalarına ilçede faaliyette bulunan maden firması da destek veriyor.

Hanönü Özel İdare Müdürü Hasan Kayar, İlçe Tarım Müdürü Aydın Arukan ve Kastamonu Köy Kooperatifler Birliği Başkanı Erol Akar tesiste incelemelerde bulundu.

Akar, "Hanönü'de orman işi ile uğraşan köylülerimize hizmet vermekteyiz. Diğer ilçelerde olduğu gibi Hanönü'de güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu açılacak olan tesis faaliyete geçtikten sonra hayvancılıkla uğraşanların sütü paraya dönüştüğü gibi maddi olarak da kazanç sağlayacaktır. Üyelerimize kazanç sağlayacak işlerde biz elimizi taşın altına koyuyoruz koymaya devam edeceğiz." dedi.