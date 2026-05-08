Hanönü'de çiftçilere 30 bin fide dağıtıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 160 kişiye 30 bin domates biber ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Hanönü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında vatandaşlara 30 bin domates, biber ve salatalık fidesi dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibeli olarak gönderilen fideler ile üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere teslim edildi.

Hanönü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Aydın Arukan, proje kapsamında fideliler 160 vatandaşa dağıttıklarını dile getirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı