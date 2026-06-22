Haberler

TCBM, hanehalkı beklentilerini açıkladı

TCBM, hanehalkı beklentilerini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB verilerine göre hanehalkının gelecek 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 46,13'e gerilerken, fiyat artışında en çok gıda ile yakıt ve enerji grupları öne çıktı. Yatırım tercihlerinde altın ilk sırada yer alırken, dolar kuru beklentisi 52,67 TL oldu.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet gruplarının gıda ile yakıt ve enerji olduğunu açıkladı.

TCMB, Haziran 2026 dönemine ilişkin hanehalkı beklenti anketi verilerini açıkladı. Buna göre; hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 oldu.

YATIRIM TERCİHLERİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan 'altın alırım' diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 44,3 oldu. İkinci sırada yer alan 'ev/dükkan/arsa ve benzeri alırım' diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı

İsviçre'den gelen haber piyasaları hareketlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in dev şirketi Türkiye'den çekiliyor! 200'den fazla kişi işsiz kalacak

İsrailli dev şirket Türkiye'den çekiliyor! Onlarca kişi işsiz kalacak
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
72 saattir kayıp olarak aranan adam evinde bulundu

72 saattir kayıp olarak aranan adam bakın nerede bulundu
Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar

Taksinin kapısını açan polis ekipleri gözlerine inanamadı
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Balıkçı barınağında gezerken denize düşüp boğuldu

Esrarengiz ölüm! Balıkçı barınağına gezmeye gitti geri dönemedi
Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu

Ferdi Tayfur'un damadının mekanına baskın! Kadınlara tuzak kurdular