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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ele geçirilen iki vaşak ve iki serval kedisi korumaya alındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı bir araçta iki vaşak ve iki serval kedisinin ele geçirildiğini, hayvanların koruma altına alındığını ve şahıslara 127 bin 664 lira ceza kesildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yabancı plakalı bir aracın bagajında iki vaşak ve iki serval kedisinin ele geçirilerek korumaya alındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde, yabancı plakalı bir aracın bagajındaki ahşap kafesler içinde taşınan iki vaşak ve iki serval kedisinin ele geçirildiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gerekli belgelerin bulunmadığı ve uygun şartlarda taşınmadığı tespit edilen hayvanlara el konularak koruma altına alındı. İlgili şahıslar hakkında ise toplam 127 bin 664 lira idari para cezası uygulandı. Yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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