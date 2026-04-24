Hamilelikte diş eti hastalıkları erken doğum riskini artırabiliyor

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burcu Karaduman, hamilelikte diş eti hastalıklarının erken doğum riskini artırabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Karaduman, gebelik döneminde artan östrojen ve progesteron hormonlarının diş etlerinde hassasiyet, kanama ve şişlik gibi sorunlara yol açabildiğini ve bu durumun "gebelik gingivitisi" olarak adlandırıldığını kaydetti.

Diş eti hastalıklarının ilerlemesi halinde sadece ağız sağlığının değil, gebelik sürecinin de olumsuz etkilenebileceğine dikkati çeken Karaduman, "Periodontal hastalıklara neden olan bakteriler kana karışarak vücutta iltihabi yanıt oluşturabilir. Bu durum rahim kasılmalarını tetikleyerek erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskini artırabilir." ifadelerini kullandı.

Karaduman, gebelik öncesinde ağız ve diş sağlığı tedavilerinin tamamlanmasının önem arz ettiğini vurgulayarak, gebelik sürecinde ağız bakımının daha da önem kazandığını anlattı.

Dişlerin günde en az iki kez fırçalanması gerektiğini aktaran Karaduman, sağlık açısından diş ipi kullanılması ve düzenli diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Gebelik öncesi diş kontrolü kritik önem taşıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Enes Serhat Coşkun da gebelikte ağız ve diş sağlığının genel sağlıkla yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Coşkun, gebelik döneminde hormonal ve bağışıklık sistemine ilişkin değişikliklerin diş eti sorunlarını artırabildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle ileri diş eti hastalıkları, bazı çalışmalarda erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak bu ilişkiyi tek başına neden-sonuç şeklinde değerlendirmek doğru değildir, erken doğum çok sayıda faktörün rol oynadığı bir tablodur. Gebelik planlayan kadınların diş muayenesinden geçmesi büyük önem arz eder. Ağız ve diş sağlığının korunması, gebelik öncesinde gerekli tedavilerin tamamlanması ve gebelik sürecinde düzenli kontrollerin sürdürülmesi hem anne sağlığı hem de gebelik takibi açısından önem taşır."