Hamidiye Su'ya yüzde 25 zam! Damacana fiyatı 59 TL oldu
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Seçimlerin ardından gıdadan akaryakıta birçok ürünün fiyatı artarken bir zam da İBB'nin iştiraki Hamidiye Su'ya geldi. 19 litrelik damacananın fiyatı yüzde 25'lik zamla 47 TL'den 59 TL'ye çıktı.
Seçimlerin ardından başlayan zam dalgasına içme suları da eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden olan Hamidiye Su'yun fiyatı yüzde 25 arttı.
DAMACANA SUYUN FİYATI 12 LİRA ARTTI
Zamla birlikte 19 litrelik damaca suyun fiyatı 12 lira birden arttı. Damacana suyun fiyatı 47 liradan 59 liraya çıktı.
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