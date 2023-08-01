Hamidiye Su'ya yüzde 25 zam! Damacana fiyatı 59 TL oldu

Seçimlerin ardından gıdadan akaryakıta birçok ürünün fiyatı artarken bir zam da İBB'nin iştiraki Hamidiye Su'ya geldi. 19 litrelik damacananın fiyatı yüzde 25'lik zamla 47 TL'den 59 TL'ye çıktı.