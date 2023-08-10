Halkbank'ın yılın ilk yarısındaki konsolide net karı 6 milyar 311,8 milyon TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre karında büyük bir artış yaşandı.

Halkbank, yılın ilk yarısında 6,3 milyar TL konsolide net kar elde etti.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net karı yılın ilk yarısında 6 milyar 311,8 milyon TL'ye ulaştı.

Halkbank'ın konsolide net karı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232,7 milyon TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602,3 milyon TL olarak gerçekleşti.