Halkbank'ta Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Açıklandı

Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli olurken, Recep Süleyman Özdil'in yönetim kurulu başkanı, Mevlüt Uysal'ın yönetim kurulu başkan vekili, Osman Arslan'ın genel müdür olarak görevine devam etmesine karar verildi.

Türkiye Halk Bankası, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu görev dağılımının ve komitelerin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Recep Süleyman Özdil'in yönetim kurulu başkanı, Mevlüt Uysal'ın yönetim kurulu başkan vekili, Osman Arslan'ın genel müdür olarak görevine devam etmesine karar verildiği belirtildi.

Osman Arslan, Recep Süleyman Özdil ve Mevlüt Uysal'ın kredi komitesi asil üyesi Sezai Uçarmak ve Maksut Serim'in kredi komitesi yedek üyesi olarak görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Recep Süleyman Özdil'in denetim komitesi başkanı ve Sayın Mevlüt Uysal'ın denetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine, Sayın Recep Süleyman Özdil'in kurumsal yönetim komitesi başkanı ve Sayın Şeref Aksaç'ın kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine, Sayın Mihrimah Belma Sekmen'in ücretlendirme komitesi başkanı ve Sayın Meltem Taylan Aydın'ın ücretlendirme komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine, Sayın Mihrimah Belma Sekmen'in sürdürülebilirlik komitesi başkanı ve Sayın Ebubekir Şahin'in sürdürülebilirlik komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine, Sayın Recep Süleyman Özdil ile Sayın Mevlüt Uysal'ın SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-a maddesi uyarınca Denetim Komitesi Üyeliklerinden dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak kabul edilmesine, Sayın Mihrimah Belma Sekmen'in SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6/3-b maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesine karar verilmiştir."