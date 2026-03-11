Haberler

Halkbank'tan ABD'deki dava sürecine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı arasında, bankaya karşı devam eden ceza davasının uzlaşma ile sonlandırılmasını sağlayan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması yürürlüğe girdi.

Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında, bankaya karşı 2019'dan bu yana ABD'de devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde görüşülerek yürürlüğe girdi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ABD'de Bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir. Bahse konu anlaşma hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Banka üzerinde bağlayıcıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt
Haberler.com
500

