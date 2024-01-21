Üye Girişi
Haberler

Halit Acar, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı görevine yeniden seçildi

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi.

Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Halit Acar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul'unda yeniden başkan seçildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları gerçekleştirildi. Genel Kurulda Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Halit Acar yeniden başkan olarak seçildi. Genel Kurulda Divan Başkan Vekili olarak görev alan Halit Acar, önceki dönemde gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreninde Üstün Performans Kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Nail Olpak'ın elinden alan Acar, kıvançlı olduğunu belirtti.

"Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler ve ticaretin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra karşılıklı ticaretin arttırılması yönünde gösterdiği yüksek performansla dikkat çeken Halit Acar, Genel Kurul sonrası bir değerlendirme yaptı. Türkiye Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, "İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurullarında Divan Başkan Vekili olarak yer almanın ve Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı'na ikinci kez seçilmenin gururunu yaşıyorum. Beni Divan Kurulu Başkan Vekilliğine layık gören Başkanımız Nail Olpak ve tüm haziruna, ayrıca oylarıyla Başkanlığıma destek veren tüm Yürütme Kurulumuz ve üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye-Irak arasındaki ticari ilişkileri en üst düzeye taşımak için verdiğimiz mücadelenin yanı sıra, iki ülke dostluğu için de çalışmaya hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yolda benimle beraber ter dökecek Yürütme Kurulumuza yeni dönemde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. 2024 yılında da Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı ticaretin artması yönündeki çabalarımız devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Nail Olpak Türkiye Irak Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title