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Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

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Son dönemde artan gıda fiyatları, hem tüketicileri hem de esnafı zor durumda bırakıyor. Haldeki fiyat etiketini göstererek isyan eden bir esnaf, "Haldeki son durum bu arkadaşlar, şoförün yemek parası bile çıkmıyor" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Gıda fiyatlarındaki artış, taşıma ve üretim maliyetlerindeki yükselişle birlikte birçok sektörü etkiliyor. Esnaf, bu süreçte hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olduğunu belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

"ŞOFÖRÜN YEMEK PARASI BİLE ÇIKMIYOR"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda hal esnafı karnabaharın kilosunu 3 TL'ye sattıklarını belirterek "Haldeki son durum bu arkadaşlar, şoförün yemek parası bile çıkmıyor" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

"BU PARAYI KİM KAZANIYOR?"

Kısa sürede hızla yayılan video, birçok kişinin dikkatini çekti ve ekonomi politikalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Videonun altına "Kimse kazanmıyorsa kim kazanıyor", "Marketlerde nasıl 30 TL oluyor?", "Pazarda 30 TL kilosu. Bu parayı kim kazanıyor?", "Kaygılanıyorum gelecek adına" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP ve ortakları kazanıyor ispatlı

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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

halciler kazanıyor bütün parayı. kime ne anlatıyorsun sen.

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Haber YorumlarıXYZ:

Siz de aracıları çıkarın, doğrudan vatandaşa satın. Zatej aynı parayı kazanmiyor musunuz? Halcilik ya kalksin, ya revize edilsin.

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Haber YorumlarıAbur Cubur Tv:

bizde 40 50 TL adet fiyatı kim kazanıyor bu parayı

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Haber Yorumlarısüleyman koç:

3 alıyorsunuz 80 tl den aşağı satımıyorsunuz hacı

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Haber YorumlarıNurobasqan 06:

Zelenski ye benzeten varmı ??

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Haber YorumlarıMurat ÜRKMEZ:

Yalan söylüyorsunuz fiyatların artmasının tek sebebi sizsiniz üretici bile sizin kadar kazan miyor giris çıkış faturalarını atında görelim

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Kapat dukkani murat celik gibi saksafoncu ol teskilat maasini veri

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Haber YorumlarıHasan Demirhas:

kime anlatıyorsun nakliyeci desen nakliyeciyim pazar desen pazarcılık yaptım kasasında kac adet var artı aracın yarısı boş bıragın bu zülümkarlıgı fakirin hakkını yiyen zehir zukkum yesin

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Show yapıyor

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