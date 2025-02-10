Ticaret bakanlığı özel okulları mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi. Bu işletmeler arasında özel okullar da vardı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TESPİT ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmaların Bakanlığa intikal etmesiyle özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışlarının da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun yetkisi dahilinde incelenmeye alındığı ifade edildi. Açıklamada, konuyla ilgili şunlar kaydedildi: Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız müfettişlerince kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir.

EN YÜKSEK FİYAT DETAYI DİKKATİ ÇEKTİ

"Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının tesis edilmesi, velilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim sistemimizde karşılaşılabilecek her türlü haksız uygulama ve fırsatçı yaklaşımlara karşı mücadele edebilmek için gereken tüm idari tedbirler alınmıştır."