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Ticaret bakanlığı özel okulları mercek altına aldı

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Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılı itibarıyla fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplamda 126,7 milyon lira ceza uyguladı. Yangın güvenlik ekipmanları ve özel okullar başta olmak üzere birçok sektörde denetimler gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi. Bu işletmeler arasında özel okullar da vardı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TESPİT ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmaların Bakanlığa intikal etmesiyle özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışlarının da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun yetkisi dahilinde incelenmeye alındığı ifade edildi. Açıklamada, konuyla ilgili şunlar kaydedildi: Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız müfettişlerince kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir.

EN YÜKSEK FİYAT DETAYI DİKKATİ ÇEKTİ

"Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının tesis edilmesi, velilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim sistemimizde karşılaşılabilecek her türlü haksız uygulama ve fırsatçı yaklaşımlara karşı mücadele edebilmek için gereken tüm idari tedbirler alınmıştır."

Ticaret bakanlığı özel okulları mercek altına aldı
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıoguz:

ÖZEL OKULLAR ATEŞ PAHASI BİR VELİ OLARAK ÇOK YÜKSEK DİYORUZ ANCAK BİR SONUÇ CIKACAGINI SANMIYORUM DOSTLAR ALIŞ VERİŞTE GÖRSÜN HESABI OLUR BENCE HİÇ BİR ŞEY CIKMAZ

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Haber Yorumlarıoguz:

CEZALAR BİR DAHA YAPILMAMASI İÇİN VERİLİR BİZDE Kİ CEZALAR İSE ÖDÜL GİBİ OLMALI Kİ HEM CEZA YİYORLAR HEM KATMERLİ ZAMMA DEVAM EDİYORLAR

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