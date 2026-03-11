Arzum'da üst düzey atama

Arzum'da Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanlığı görevine Hakan Erkun atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, kurumsal yönetim yapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda üst düzey atama gerçekleştirdi.

Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erkun, Arzum'un Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Yeni görevinde Arzum'un küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeye ve markanın uzun vadeli büyüme stratejisine liderlik edecek olan Erkun, aynı zamanda Arzum Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

Yaklaşık 30 yıllık uluslararası deneyime sahip Erkun, kariyeri boyunca farklı sektörlerde faaliyet gösteren global şirketlerde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenerek finansal ve dijital dönüşüm, sürdürülebilir büyüme ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli projelere liderlik etti.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Erkun, kariyerine KPMG ve PwC'de başladı.

Erkun, finans alanındaki deneyimini daha sonra Danone Group bünyesinde 16 yılı aşkın süren kariyeri boyunca farklı görevlerle sürdürdü. Danone Early Life Nutrition ve Danone Waters operasyonlarında üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapan Erkun, Avrupa ve Orta Doğu'yu kapsayan yapılarda Bölgesel Finans Direktörü olarak küresel finans operasyonlarını yönetti.

Uluslararası deneyimini Ontex'te Orta Doğu, Afrika ve Asya Bölgesi Finans Direktörü olarak sürdüren Erkun, daha sonra Savola Group, Balsu Group, Koroplast ve Peyman Kuruyemiş'te CFO olarak görev aldı. Bu süreçte halka arz, kurumsal dönüşüm ve dijitalleşme projelerinde yer aldı.

Son olarak Arzum'da Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapan Erkun, şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi, kurumsal yönetişim süreçlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme odaklı dönüşüm çalışmalarına liderlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Arzum olarak değişen dünya dinamiklerine uyum sağlarken, güçlü bir yönetişim anlayışı ve doğru liderlik yapısını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Hakan Erkun'un finansal disiplini, kurumsal bakış açısı ve uluslararası deneyimiyle Arzum'un sürdürülebilir büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.