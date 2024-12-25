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HAK-İŞ: Yeni asgari ücret ülkemiz gerçeklerini dikkate almayan bir rakamdır

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HAK-İŞ Konfederasyonu, 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak açıklanan yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır" ifadeleri yer alırken bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak köklü bir değişiklik yapılması çağrısında bulunuldu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücretin, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. Bu rakamın yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, "Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır." ifadesi kullanıldı.

İşçilerin tamamının temsil edilmediği, antidemokratik bir komisyon ile karşı karşıya olunduğu, komisyonun katılımcı bir anlayışla dizayn edilmediği için adil ve gerçekçi bir tespit yapılmadığı ileri sürülen açıklamada, asgari ücretin, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olarak uygulandığında belirlenen rakamların normal görünebileceği kaydedildi.

ÇALIŞANLARI EKONOMİK OLARAK DERİNDEN ETKİLEYECEK

"Ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret geçim ücretidir." denilen açıklamada, 2025 yılı için açıklanan rakamın gerçekleşen enflasyonun altında kalmasının, çalışanları ekonomik olarak derinden etkileyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.

"GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ ARTMAKTADIR"

Enflasyon altında belirlenen bu rakamların toplu sözleşme düzenini de olumsuz etkileyecek bir durum meydana getireceği öne sürülen açıklamada, "Ülkemizde ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay her yıl erimeye devam ederken ve gelir dağılımı adaletsizliği artarken, çalışanları enflasyonun sebebi olarak görmek, ekonomik verilerin çalışanlar üzerinden düzeleceğini beklemek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir." ifadeleri kullanıldı.

"ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMALI"

Asgari ücret tespitinde, sosyal diyalog temelli bir yaklaşımla, masada kalarak müzakereyi devam ettirmenin önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, tüm kesimlerin temsil edildiği katılımcı bir anlayışla ivedilikle yeniden belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. HAK-İŞ olarak belirlenen asgari ücretin günün ekonomik ve sosyal koşullarıyla uyumlu olmadığını belirtiyor, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz."

HAK-İŞ: Yeni asgari ücret ülkemiz gerçeklerini dikkate almayan bir rakamdır
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Söylenmeyi bırakın. İşçiyi memnun edecek bir rakamı kabul ettiremediniz ve hala o koltukta oturuyıorsunuz. Bari istifa edin de erdemin ne oldupu anlaşılsın

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Haber YorumlarıIlhan Gunes:

Tek yaptığınız çıkıp boş konuşmak yıllardır birkere grev yapmadınız patronlarla anlaşıp konuşuyonuz işçinin emekçinin gazını alıp devam ediyonuz 200 300 bin maaş aliyonuz sızmış işçiyi savunacaniz

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

elimden gelse hepsini dar agacina koyardım

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Haber YorumlarıMustafa KÜÇÜK 53:

haketten emice ne demiştun ne oldiiii

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