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Güvenli liman altın yeni haftaya sert düşüşle merhaba dedi

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Yeni haftaya giriş yapan altın piyasası, hareketli bir başlangıç yaptı. Altın fiyatlarında aşağı yönlü dalgalanma, yatırımcıları endişelendirdi. İşte haftanın ilk işlem gününde güncel altın fiyatları.

Kıymetli maden, Karadeniz'in kuzeyinde Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kızışmasıyla yukarı yönlü ivmelenmişti. Yaklaşık iki yıllık bir zirveyi bu risk iştahıyla yakalayan altında geri çekilme gözleniyor. Altın fiyatları yüzde 1,65 düşüş yaşadı.

Doların güçlü seyretmesi ons altın üzerinde baskı oluşturdu ve altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

ONS ALTIN

Ons altın haftaya 2710 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2659 dolar, en yüksek de 2721 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 2675 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3004 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2953 lira, en yüksek de 3020 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2965 liradan alıcı buluyor. Düşüş yüzde 1'in üzerinde.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3072 liradan alınırken 3108 liradan satılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in Rus topraklarında Amerikan ve İngiltere yapımı silahları kullanmasına misilleme olarak Ukrayna'yı hedef aldıktan sonra güçlerinin tekrar yeni bir füze kullanabileceğini söyledi.

Değerli metal, merkez bankalarının alımları, artan güvenli liman talebi ve Fed'in indirim döngüsünün desteğiyle bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı.

Öte yandan Goldman Sachs Group Inc. ve UBS Group AG geçen hafta altının gelecek yıl da yükselişini sürdürmesini beklediklerini açıklamıştı.

Piyasa, Fed'in olası faiz patikası hakkında fikir verebilecek bu haftaki bir dizi veriyi bekliyor. Bunlar arasında merkez bankasının Kasım ayı toplantı tutanakları, tüketici güveni ve kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor.

Güvenli liman altın yeni haftaya sert düşüşle merhaba dedi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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