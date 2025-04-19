Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 43,26 ile Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ??????oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 6,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: