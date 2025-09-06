Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları Açıkladı
Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek kazancı sağlayan fon, yüzde 71,17 ile Atlas Portföy Serbest Fon oldu. Emeklilik fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 5,81 ile en fazla kazandıran fon olarak belirlendi.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 71,17 ile Atlas Portföy Serbest Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,81'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
|0,702769
|71,17
|ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|4,8005
|32,29
|PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,804118
|22,91
|MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,263763
|20,06
|AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
|2,277779
|19,03
|PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,336622
|18,66
|PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,534573
|18,65
|PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,514109
|16,88
|PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,189445
|16,43
|BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,195822
|16,24
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,046617
|5,81
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,013232
|5,40
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,012409
|5,08
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,595552
|4,83
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,560117
|4,82
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,517748
|4,67
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,32071
|4,64
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,521422
|4,63
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,01064
|4,51
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,498409
|4,50
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi