Hafta boyunca yükselen dolar, güne 18,50'den başladı

Geçtiğimiz günlerde dolar/TL paritesinin yükselerek 18,76'ya kadar çıkmasının ardından "Dolar bugün kaç lira?" sorusu akıllara geldi. Haftanın son işlem gününü 18,53 liradan kapatan dolar, bu sabah saatlerine 18,50 bandından seyrederek başladı.

Resesyon endişeleri ve Avrupa'da yaşanan ekonomik daralma dolara olan talebin artmasına neden oldu. Bununla beraber dolar, piyasalarda değer kazanarak Euro başta olmak üzere tüm para birimleri üzerinde baskı oluşturarak değer kaybetmelerine yol açtı.

FAİZ ARTIŞ KARARLARI DOLARI YÜKSELTTİ

Tüm dünyada merkez bankaları sıkı para politikaları uyguluyor. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda da süreceğini belirtti. Lagarde AMB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu ifade etti.

Bununla beraber bir süredir enflasyonla mücadele edenAmerikan Merkez Bankası'nın da faiz artışına gitmesi doların değer artışını hızlandırdı. Dolardaki bu yükseliş Euro'yu da etkiledi. Euro/Dolar paritesi saat 23:58 itibarıyla %0,12 azalışla 0,9803'dan işlem gördü.

DOLAR/TL KAÇ LİRA OLDU?

Türk Lirası karşında tüm hafta yükselen dolar, hafta sonuna dalgalı bir seyir izleyerek girdi. 30 Eylül Cuma akşamı 18,47'ye kadar düşen dolar, sabah saatlerinde 18,50 seviyesinde işlem görüyor.