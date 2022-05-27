Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, siber güvenliğin ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinde yerini aldığını belirterek, "Bu açıdan Türkiye tedbirlerini erken dönemde aldı. Buna yönelik çalışmalar son dönemde büyük bir hız kazandı." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) destekleriyle Blackbox Security ekibi, Prisma CSI ve Siber Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen siber güvenlik konferansı Hacktrick 2022, BTK Konferans Salonu'nda yapıldı.

Konferansın açılışında konuşan Evren, bir yandan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, blok zincir, makine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik gelişmeleri yaşarken diğer yandan bir sonraki aşamada önümüzdeki yılları hangi teknolojilerin şekillendireceğini konuştuklarını söyledi.

Bu gelişmeler ışığında verinin her geçen gün daha da kıymetli hale geldiğini ifade eden Evren, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmek için siber güvenliğin en temel ihtiyaçlardan biri olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Evren, siber güvenliğin sadece teknik bir konu olmaktan öte, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinde yerini aldığını, kara, hava, deniz ve uzaydan sonra 5'inci operasyonel ortam olarak değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'de de siber güvenliğin bugün milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası durumunda olduğuna dikkati çeken Evren, "Siber güvenliğin sağlanması noktasında, arka planda birçok önemli planlama ve uygulama gerçekleşiyor. Bu açıdan ülkemizin tedbirlerini erken dönemde aldığını, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının en öncelikli konulardan biri olduğunu ve buna yönelik çalışmaların son dönemde büyük bir hız kazandığını belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Evren, ulusal siber güvenlik organizasyonu kapsamında 2013 yılında kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM), BTK bünyesinde faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, ulusal siber güvenlik organizasyonunun diğer önemli unsurları olan Siber Olaylara Müdahale Ekiplerini de (SOME) ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'de elektronik haberleşme, finans, enerji, su yönetimi, ulaşım ve kritik kamu hizmetlerinin kritik sektörler olarak belirlendiğine işaret eden Evren, bu kapsamda 14 sektörel SOME, 2077 kurumsal SOME'nin faaliyet gösterdiğini kaydetti. Evren, SOME'lerde 6264 siber güvenlik uzmanının ise ulusal siber güvenliğin sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Siber olaylara yönelik hızlı tespit ve erken müdahale imkanlarının geliştirilmesi amacıyla teknolojik tedbirlere yönelik projeler yürütmeye devam ettiklerini dile getiren Evren, kritik altyapıların korunmasına yönelik olarak düzenleme, denetleme, izleme, zafiyet tarama çalışmalarını düzenli gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Evren, son dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen siber güvenlik faaliyetlerinin bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Global Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre Türkiye'nin her yıl daha üst sıralara çıktığını belirtti.

"BTK Akademi gönüllüsü olmaya davet ediyorum"

BTK Başkan Yardımcı Mustafa Küçükali de siber güvenlikte en önemli hususlardan birinin insan kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Yerli ve milli ürünler ancak yerli ve milli insan kaynağımız ile üretilebilir. Bu kapsamda Kurumumuz toplumun her kesiminin siber güvenliğe olan farkındalığının artması, özellikle de bu alana ilgi duyan gençlerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi ve profesyonelleşmesi yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir." ifadelerini kullandı.

BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş de BTK Akademi'nin, bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile yaş, unvan, eğitim seviyesi fark etmeksizin, internetin olduğu her yerde hizmet verdiğini belirtti. Eğitim portalının bugün itibarıyla kayıtlı 900 bin kullanıcısı bulunduğunu belirten Ermiş, BTK Akademide 8 ana kategoride, 194 konu başlığında 100 bin dakikanın üzerinde çevrim içi eğitimin sunulduğunu bildirdi.

Ermiş, etkinlik kapsamında siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda, yüz yüze eğitimler, atölyeler ve yarışmalar gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, "Sizleri bu organizasyonlarda gerek eğitmen gerekse bizlere destek olmak üzere BTK Akademi gönüllüsü olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde 2014 yılında "Üniversiteler Arası Siber Güvenlik Zirvesi" sloganıyla başlayan Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı, özel sektörün, devlet kurumlarının ve üniversitelerin siber güvenlik çerçevesinde buluşmasını sağlıyor.