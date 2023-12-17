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Habur Gümrük Kapısı'nda 202 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda yapılan aramada 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bakan Bolat: Habur'daki TIR'da 202 kilo metamfetamin ele geçirildi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce, Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir TIR'da gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, 202 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir. Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Habur Gümrük Kapısı Ticaret Bakanı Haberler

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