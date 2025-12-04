GYODER 'Zihin Atölyeleri' serilerinin ilk buluşmasını düzenledi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi öncesi sektöre yön verecek "Zihin Atölyeleri" buluşmalarını devreye aldı.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, zirve için kapsamlı bir hazırlık dönemi amacını taşıyan buluşmaların ilki "Veriyi Anlamak, Veriyi Doğru Anlamlandırmak" temasıyla İstanbul'da Akfen GYO ev sahipliğinde yapıldı.

Kamu ve özel sektörü temsilen alanında uzman isimlerinin katıldığı Zihin Atölyesi'nde kritik tespitler yapıldı.

Atölyede, konut sektörü başta olmak üzere ofis, AVM, otel gibi ticari gayrimenkuller, endüstri ve lojistik gayrimenkulleri, veri merkezleri, proptechler gibi gayrimenkule ilişkin her segmentin alt kırılımlarının derinlemesine incelenerek veri oluşturulmasının ve verinin anlamlandırılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Atölyede, "konut erişilebilirlik endeksi" oluşturulması, "boş konut envanteri" düzenlenmesi, "gelir-konut sahipliği" mikro verilerinin açıklanması ve "kentsel dönüşüm risk haritasının güncellenmesi" başlıkları acil çözüm getirilmesi gerekli alanlar olarak sıralandı.

"Küresel gayrimenkul sermaye piyasaları 2025 boyunca belirgin toparlanma belirtileri gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye kadar düzenli aralıklarla farklı temalarla yapılacak Zihin Atölyeleri'nin sektöre katkı vereceğini bildirdi.

Sektör oyuncularını daha da güçlendirmede, global yatırımları ülkeye çekmede sağlam istatistiki verilerin önemli bir etki ve ikna gücü olduğunu belirten Çekici, "Bu veriler şeffaflığa, potansiyele, geleceğe çağrı niteliğindedir. Savills'in son verilerine göre, çalkantılı birkaç yılın ardından, küresel gayrimenkul sermaye piyasaları 2025 boyunca belirgin toparlanma belirtileri gösterdi." ifadelerini kullandı.

Çekici, üçüncü çeyreğin sonunda, küresel yatırım cirosunun yaklaşık 633 milyar dolara ulaştığını, bunun da yıllık bazda yüzde 10'luk artışa işaret ettiğini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu pastadan daha fazla pay almanın en zekice yolu, verilerimizi zenginleştirmekten geçiyor. Nitekim artık gayrimenkul sektöründe alınan pek çok kararda, veri kadar kritik bir unsur yok. Arz-talep dengesi, fiyat ve kira hareketleri, maliyet faktörleri, konut tipolojileri, bölgesel riskler, sürdürülebilirlik göstergeleri. Hepsi güvenilir veri olmadan karanlıkta yol almaya benziyor. Bugün dünya ölçeğinde konut krizinin çözümleri, veriye dayalı politika üretiminden geçiyor. Türkiye de bu dönüşümün dışında kalamaz. Bu nedenle veri, artık bir lüks değil, zorunluluk. ve biz de bu atölye serisinin ilkinde özellikle veriye yer vererek dikkatleri buraya çekmek istedik. Bu süreç sonunda oluşacak tüm çıktı ve öneriler zirvede paylaşılacak. Bugün attığımız bu ilk adım yalnızca bir toplantı değil, sektörün önümüzdeki yıllarını şekillendirecek düşünsel altyapının başlangıcıdır."

Zihin Atölyeleri'nin ilkini veri odaklı gerçekleştiren GYODER'in, DataLab'i hayata geçirme kararı aldığını bildiren Çekici, "DataLab'in kurulmasına yönelik aldığımız prensip kararla Türkiye gayrimenkul sektörüne ilişkin hem kamuda hem özel sektörde çalışılan veri kaynaklarını bir araya getirmeyi, eksik kalan alanları tamamlamayı, yeni veri setleri üretmek için kalıcı bir yapı inşa etmeyi amaçlıyoruz." açıklamasını yaptı.