Haberler

Tek Dünya Karadeniz Vakfı'ndan Guyana'da eğitime destek

Tek Dünya Karadeniz Vakfı'ndan Guyana'da eğitime destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, Guyana'da Government Technical Institute bünyesinde AutoCAD Teknoloji Laboratuvarı açarak mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören öğrencilere dijital araçlara erişim imkanı sağladı. Laboratuvar, her yıl yaklaşık bin öğrenciye hizmet vermeyi planlıyor.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, Guyana'da teknik ve mesleki eğitimi desteklemek amacıyla Government Technical Institute (GTI) bünyesinde AutoCAD Teknoloji Laboratuvarı açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Georgetown'da gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete giren laboratuvar, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören öğrencilerin sektör standartlarında dijital araçlara erişimini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Karadeniz Holding'in kurucusu Rauf Osman Karadeniz'in vizyonunu yaşatmak amacıyla AutoCAD tabanlı eğitimlerde kullanılmak üzere 26 adet yüksek performanslı masaüstü bilgisayar, enstitünün kullanımına sunuldu.

Laboratuvarın, GTI bünyesindeki farklı programlarda öğrenim gören yaklaşık bin birinci ve ikinci sınıf mühendislik öğrencisine her yıl hizmet vermesi planlanıyor.

Açılışa, Guyana Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve Karpowership Guyana yetkilileri katıldı. Törenin ardından, GTI öğrencileri tarafından AutoCAD uygulamalarına yönelik canlı sunumlar gerçekleştirildi.

Vakıf, "Tek Dünya" felsefesiyle dünyanın her yerinde eğitimden çocuk refahına, kadınların güçlendirilmesinden insani yardıma uzanan sosyal etki çalışmalarını, faaliyet gösterilen coğrafyaların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor.

"Öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Government Technical Institute Müdürü Collis Bess, desteğin teknik eğitim kalitesini artırarak öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlayacağını belirtti.

Guyana Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ritesh Tularam da modern teknik eğitimin Guyana'nın kalkınma vizyonu açısından stratejik önem taşıdığını ve çok paydaşlı işbirliklerinin nitelikli insan kaynağını güçlendirdiğini vurguladı.

Karpowership Amerika Kıtası Ticari Operasyonlar Bölge Direktörü Beyza Özdemir ise "Eğitime yapılan her yatırımın, uzun vadede toplumların gelişimine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur