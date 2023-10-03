Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni İstanbul'da Düzenlenecek

Gıda ve tarım sektörünün uzmanları, 16 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan 2. Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni'nde buluşacak. Etkinlik, Dünya Gıda Günü'nde, 'El Ele' teması ile gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden gıda sektörüne yön veren isimleri bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında paneller, workshoplar ve ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek.

Bu yıl 2. si düzenlenecek Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni için geri sayım başladı. 12 ülkeden gıda sektörüne yön veren isimlerin buluşacağı Zirve, 16 Ekim'de 'El Ele' teması ile İstanbul'da yapılacak.

Geçen yıl Güvenilir Ürün Platformu tarafından gıda ve tarım sektörünün uzman STK'ları, kurumları ve Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül töreni ile önemli farkındalık elde edildi. Bu farkındalığı arttırmak ve uluslararası seviyeye çıkartmak için ikincisini düzenleme kararı alan Zirve komitesi, etkinliğin Dünya Gıda Günü olan 16 Ekim'de, Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi adıyla düzenleneceğini duyurdu. 12 ülkeden gıda sektörüne yön veren isimleri buluşturacak etkinlik Crowne Plaza İstanbul Florya'da tüm gün eş zamanlı etkinliklerle sürecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımının beklendiği zirve'de sektörün fikir önderleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Zirve programı, bu yıl yaşanılan deprem felaketinden etkilenen illerdeki zirai üretim ve tarımsal ekonomiye dikkat çekmek için 'El Ele' temasıyla gerçekleştirilecek ve program kapsamında uzman konuşmacıların yer aldığı paneller, israfa dur diyen reçete denemeleri ile workshoplar ve 12 ülkenin kamu ve özel sektör temsilcileri ile gerçekleştirilecek ülke masası toplantıları düzenlenecek. Ayrıca programla eş zamanlı olarak depremden etkilenen tüm iller için 'Perakende ile Kooperatif El Ele masaları', sektör profesyonellerine yönelik 'Kariyer Toplantıları' ve 'Beni Hafife Alma İnovasyon Yarışması da bu yılki zirvede yer alacak.

Crowne Plaza ve İstanbul Akvaryum mekan sponsorluğunda Bee'o Propolis, Oğuz Holding ve İSTİB ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirve kapsamında Feed the Future ödülleri de sahiplerini bulacak. Geleceği Besleyebilmek mottosuyla ülke genelinde büyük-küçük, kurum- kişi ayırmadan ve başvuru ücreti alınmadan ikincisi düzenlenecek Feed the Future Ödülleri ile sesini duyuramayan ürün ve projelere ses olmak hedefleniyor.

Ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmaları ile tüketici sağlığına katkı sağlayan, inovatif bakış açısı ile sürdürülebilirliğe destek veren, kıt kaynakların kullanımı konusunda kendini sorumlu hissederek aksiyon alan ürün/firma ya da kuruluşlara verilecek Feed the Future Ödülleri, alanında uzman 108 jüri üyesi tarafından kapalı oylama ile belirlenecek. 33 farklı kategoride değerlendirilecek yarışmanın kazananları 16 Ekim'de Crowne Plaza'da düzenlenecek ödül töreninde kamuoyuna duyurulacak.