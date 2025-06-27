Gürler Özkök Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı'na Atandı

Gürler Özkök Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı'na Atandı
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Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanı Gürler Özkök'ün iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verdi. Özkök, bankadaki kariyerine 1993 yılında başladı ve çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Teftiş Kurulu Başkanı Gürler Özkök'ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında, Teftiş Kurulu Başkanı Gürler Özkök'ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi. Verilen bilgiye göre, 1993 yılında İş Bankası'nın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Özkök, 2002'de Risk Yönetimi Bölümü'nde Müdür Yardımcısı, 2004'te Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı, 2006'da İzmir Şubesi'nde Müdür, 2008'de İzmir Ticari Şubesi'nde Müdür olarak çalıştı. 2015'te Akdeniz Kurumsal Şube Müdürü, 2018'de Maslak Kurumsal Şube Müdürü olduktan sonra 2022'de Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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