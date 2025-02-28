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Gürcistan'daki Kar Yağışı Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruklarına Neden Oldu

Gürcistan'daki Kar Yağışı Sarp Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruklarına Neden Oldu
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Gürcistan'daki yoğun kar yağışı, Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişlerini durma noktasına getirerek Artvin'de uzun tır kuyruklarına yol açtı. Tır sürücüleri, geçiş için günlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirterek yardım talep ettiler.

Gürcistan'daki yoğun kar yağışı, Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişlerini durma noktasına getirerek Artvin'in 3 ilçesinde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu oluşturdu.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar Artvin'de bir kez daha uzun kuyruklara maruz kaldı. Gürcistan tarafındaki kar yağışının etkisiyle tır geçişlerinde büyük aksamalar yaşanıyor. Gürcistan'da yollarda 1 metreyi bulan kar kalınlığı, tırların ilerlemesini engellerken, geçişler adeta durma noktasına geldi. Sarp Sınır Kapısı'nda bekleyen tırlar, Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu.

Tır sürücüleri, geçiş için günlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirterek yaşadıkları sıkıntıların işlerini aksattığını ve geçişlerdeki gecikmelerin çözülmesi için yetkililerden yardım talep ettiklerini ifade etti. Bekleme sürelerinin 5 ile 7 gün arasında değiştiğini belirten sürücüler, bu süreçte büyük zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı.

Gürcistan tarafındaki kar yağışı nedeniyle sınırda tır geçişlerinin neredeyse tamamen durduğunu söyleyen tır sürücüsü Yiğit Ayaydın, "5 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Şu an Arhavi-Hopa arasında yol kenarına tırımızı park ettik, 4 gündür sıra bekliyoruz. Kapının kapalı olduğunu söylüyorlar. Ne zaman açılacağı belli değil. 5-6 gündür bekleyen arkadaşlarımız var. Sarp Sınır Kapısı'nda sürekli mağdur oluyoruz. Yazın sistem güncellemesi nedeniyle, kışın ise kar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Hataylı tır şoförü Mehmet Balçık ise 4 gündür sıra beklediğini belirterek "Kar nedeniyle yolların kapalı olduğundan dolayı bekliyoruz. Tahminen 1 metreyi bulduğunu söylüyorlar. Beklemekteyiz. Yarın ne olacağı belli değil" şeklinde konuştu.

Öte yandan Gürcistan tarafından Sarp Sınır Kapısı'nı geçip Türkiye'ye dönmek isteyen tır sürücülerinin de günlerdir beklediği öğrenildi. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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