Gunvor Group CEO'su Torbjörn Törnqvist Görevinden Ayrıldı

Güncelleme:
İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'un CEO'su Torbjörn Törnqvist, hisselerini satarak görevinden ayrıldığını duyurdu. Şirketin yeni CEO'su Gary Pedersen olarak belirlendi. Törnqvist'in ayrılışı, ABD yaptırımları ve Lukoil ile olan bağlantılarıyla ilgili gelişmelerin ardından gerçekleşti.

İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'un ana hissedarı ve Üst Yöneticisi (CEO) Torbjörn Törnqvist'in hisselerini satarak görevinden ayrıldığı bildirildi.

Gunvor'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetimi ve hisse dağılımına ilişkin alınan değişiklik kararına yer verildi.

Törnqvist'in görevinden ayrıldığı bilgisine işaret edilen açıklamada, ayrıca kendisine ait hisselerin de yönetim kurulu tarafından satın alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Gary Pedersen'in şirketin yeni üst yöneticisi olduğu kaydedildi.

ABD yaptırımlarının ardından uluslararası varlıklarını satışa çıkaran Lukoil, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, söz konusu satış için Gunvor'la anlaşma sağlandığını bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı ise Gunvor'a bu satış için lisans vermeyeceğini ve Törnqvist'in Rusya ile bağlantıları nedeniyle eleştirmişti.

Gunvor Group, gelişmelerin ardından Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çektiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Haberler.com
