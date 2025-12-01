Gunvor Group CEO'su Torbjörn Törnqvist Görevinden Ayrıldı

İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'un ana hissedarı ve Üst Yöneticisi (CEO) Torbjörn Törnqvist'in hisselerini satarak görevinden ayrıldığı bildirildi.

Gunvor'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetimi ve hisse dağılımına ilişkin alınan değişiklik kararına yer verildi.

Törnqvist'in görevinden ayrıldığı bilgisine işaret edilen açıklamada, ayrıca kendisine ait hisselerin de yönetim kurulu tarafından satın alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Gary Pedersen'in şirketin yeni üst yöneticisi olduğu kaydedildi.

ABD yaptırımlarının ardından uluslararası varlıklarını satışa çıkaran Lukoil, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, söz konusu satış için Gunvor'la anlaşma sağlandığını bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı ise Gunvor'a bu satış için lisans vermeyeceğini ve Törnqvist'in Rusya ile bağlantıları nedeniyle eleştirmişti.

Gunvor Group, gelişmelerin ardından Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çektiğini bildirmişti.