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Günlük kazancı 1000 TL'ye yükseldi! Bu sektörde çalışacak işçi kalmadı

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Hatay'da 10 dönümlük arazisinde erkenci mandalina hasadına başlayan çiftçi Gökmen Ekiz, günlük bin TL yevmiye ile çalışacak işçi bulamadığından dolayı kendisinin çalıştığını dile getirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 10 dönümlük arazisinde erkenci mandalina hasadına başlayan çiftçi Gökmen Ekiz, günlük bin TL'ye çalışacak işçi bulamadığından dolayı tek başına çalışmak zorunda kalıyor.

'ÇALIŞACAK İŞÇİ YOK, KENDİM YAPIYORUM'

10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadı yapan Gökmen Ekiz, ''10 dönüm olan arkamızdaki bahçemizde erkenci mandalina da hasat başladı. İşçi kıtlığında amele bulamıyoruz. Mecburen kendi hasadımızı kendimiz yapıyoruz. Tek başına yapmak zor oluyor. Yetiştirmek ve pazarlamak zor oluyor. Hasat çok zayıf gidiyor. Hasadın zayıf olmasında birinci etkeni dolu yağması oldu. Bir başka etkende işçinin olmamasından kaynaklanıyor. Geçen yıl verim olarak hava şartlarından dolayı ağaçlar daha yüklüydü. Geçen yıl ki ürünler 2 TL'den satılamadı. Bu yıl meyve az oldu. Mevsimsel olarak ağaçların çiçek açma dönemlerinde havalar çok sıcaktı ve çok etkin oldu. Verimi az oldu ama buna rağmen pazarlama sıkıntısı çekiyoruz'' dedi.

'İŞÇİLER ÇOK FİYAT İSTİYOR'

İşçilerin günde bin TL istediğini belirten Ekiz, ürünün tarla fiyatının 20 TL olduğunu belirterek, ''İşçiler çok yüksek bir ücret istiyorlar. Bugün bin liradan aşağı çalışacak işçi bulamıyorsun. İşçilerin toplayacağı en fazla 300-400 kilo olacak. Pazarlamaya geldiğin zaman topladığı 500-600 kilo zaten onun yevmiyesine gidiyor ve geri kalanları tüccara kalıyor. Bize bir şey kalmıyor. Tarladan tüccara kalsa 5-6 TL'den alacak ama çiftçiyi kurtaracak para 20 TL'den aşağı değildir. Marketlerde tam olarak aldığımız tanıdıklarımızdan aldığımız bilgilere göre 35- 40 TL'den satılıyor'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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