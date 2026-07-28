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Türkiye'de dünkü elektrik üretimi ve tüketimi rekor seviyede

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 88 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 88 bin 63 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 88 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 88 bin 63 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 246 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 88 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 88 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 88 bin 63 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 549 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 76 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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