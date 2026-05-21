Türkiye'de dün 951 bin 799 MWh elektrik üretildi

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 799 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 925 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 47 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 351 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12 ile rüzgar santralleri ve yüzde 11,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 300 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 74 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.