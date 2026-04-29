Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 475 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 211 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 781 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 338 megavatsaatle 05.00'te yapıldı.

Günlük bazda dün 917 bin 475 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 211 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 10,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 6 bin 115 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 35 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
