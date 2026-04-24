Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 109 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 717 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 749 megavatsaatle 04.00'te yapıldı.

Günlük bazda dün 870 bin 530 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 109 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,4 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 511 megavatsaat elektrik ihracatı, 1216 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.