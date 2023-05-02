Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 740 bin 990 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 740 bin 990 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 945 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 242 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 740 bin 633 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 740 bin 990 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile akarsu santralleri ve yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 945 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 186 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.