Haberler

Güney Kore Dışişleri Bakanı, Brezilyalı ve Meksikalı mevkidaşlarıyla tedarik zincirinde işbirliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Brezilya ve Meksika'nın Dışişleri Bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde Orta Doğu'daki enerji tedarik zincirini güvence altına almak için işbirliğini artırma konusunu ele aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Meksika'nın yeni atanan Dışişleri Bakanı Roberto Velasco ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Orta Doğu'daki gerilim sürerken tedarik zincirinde işbirliğini artırma konusunu ele aldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Cho, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ile telefonda görüştü.

Görüşmede Cho, ülkesinin büyük ölçüde Orta Doğu'dan ithal ettiği ham petrol ve diğer enerji kaynakları için alternatif tedarik yollarını güvence altına alma çabalarına değindi.

Taraflar, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesi ve Kore Yarımadası dahil, küresel meselelerde işbirliğinin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Cho, Meksika Dışişleri Bakanı Velasco ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Güney Koreli şirketler için istikrarlı ham petrol tedarikinin sağlanması konusunda destek talep etti.

Latin Amerika'nın önemli petrol üreticilerinden olan Meksika ile ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Cho, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Bakanlar yapay zeka, uzay ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Evli kadından ABD'li yayıncıya ahlaksız teklif! Eşi ortaya çıkınca şoke oldu

ABD'li yayıncıya ahlaksız teklif! Eşi ortaya çıkınca şoke oldu
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Karaman'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

3 yaşındaki Bayram'dan acı haber! Cansız bedeni derede bulundu