Güney Afrika, Afrika İhracat-İthalat Bankasının 54. üye devleti oldu

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika İhracat-İthalat Bankasına (Afreximbank) resmen katılarak bankanın 54. üye devleti oldu.

Afreximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika, bugün Afrika'nın önde gelen çok taraflı finans kuruluşu olan Afreximbank'ın Kuruluş Anlaşması'na resmen katılarak Afrika'nın en büyük ekonomilerinden birinin banka üyeliğine resmi olarak girişini ve daha derin bir finansal egemenliği müjdeledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afreximbank'ın 54. üyesi olan Güney Afrika'nın katılımı, "korumacılık politikaları ve değişen ticaret blokları nedeniyle hızla parçalanan küresel finansal mimari içinde ticaret fırsatlarının önünü açmayı hedefleyen tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

8 milyar dolarlık finans programı

Johannesburg şehrindeki bir otelde düzenlenen imza törenine katılan Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, burada yaptığı konuşmada, "Güney Afrika'nın Afreximbank'a katılımı, Afrika sanayi gelişimine ve kıta genelinde ticaret, yatırım ve kalkınmanın derinleşmesine olan bağlılığımızı teyit etmektedir." dedi.

Afreximbank Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. George Elombide imza töreninde yaptığı açıklamada, Güney Afrika ekonomisini derinleştirmeyi amaçlayan yeni bir 8 milyar dolar tutarında finansman programını hayata geçireceği duyurdu.

Elombi; Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları 8 milyar dolarlık paketin, ülkenin 2030 Ulusal Kalkınma Planı'yla uyumlu olduğunu vurguladı.

Afreximbank

Kıtanın en büyük ekonomilerinden Güney Afrika, aynı zamanda Johannesburg Borsası ve gelişmiş bankacılık sistemiyle Afrika'nın finans merkezi konumunda bulunuyor.

Merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Afreximbank, 30 yılı aşkın süredir Afrika içi ve Afrika dışı ticareti finanse etmek ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren çok taraflı bir finans kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Toplam varlıkları 2024 sonu itibarıyla 40 milyar doları aşan banka, özellikle Afrika Kıta Serbest Ticaret Anlaşması'nın (AfCFTA) uygulanmasındaki finansal rolüyle öne çıkıyor.