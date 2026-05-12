Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı

Türkiye'de dün toplam elektrik üretiminin yüzde 16,3'ü güneş enerjisi santrallerinde yapıldı

Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 824 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 32,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile güneş santralleri ve yüzde 14,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Böylece, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 147 bin 753 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Günlük bazda tüketim ise 901 bin 674 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 42 bin 762 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 4 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Türkiye, dün 9 bin 857 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 462 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
