Bakan Bayraktar: "Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik"

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, nisan ayı sonu verilerini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak" dedi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın Nisan ayında da yükselişini sürdürerek 125 bin 410 megavata yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 769 megavat ile güneşin payı yüzde 21,3'e çıktı. 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise nisanda yüzde 33,3'lük pay ile 41 bin 844 megavata yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu.

Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik kurulu gücünün artmaya devam ettiğini belirterek, "2035 Net Sıfır Emisyon hedefimize önemli bir katkı sağlayan yenilenebilir enerji, kurulu gücümüz içerisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. 2024 yılında devreye aldığımız rüzgar ve güneş santralleri ile bir rekor kırmıştık. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştireceğimiz 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile inşallah bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız" açıklamasında bulundu.

2026 Nisan ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı ise hidroelektrikte yüzde 25,8, güneş enerjisinde yüzde 21,3, doğal gazda yüzde 20, rüzgar enerjisinde yüzde 12, yerli kömürde yüzde 9,2 ve ithal kömürde yüzde 8,3 olarak kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı