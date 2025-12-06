Haberler

Gürbulak Gümrük Sahası'nda 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Sahası'nda hedefleme çalışmaları sonucunda 394 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu. Uyuşturucu maddenin imha edildiği ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Sahası'nda 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildiği bildirildi.

Ekiplerin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş halde 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu maddenin imha edildiği ve olay hakkında Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç gruplarını besleyen ve ülke güvenliğini zayıflatan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, uyuşturucu ticaretinin bağımlılığı artıran, kamu düzenini bozan, suç örgütlerine finansman sağlayan ve gençlerin geleceğini tehdit eden bir faaliyet olduğu bilinciyle, mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla, uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı kararlı duruşumuzdan taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesine de yer verildi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.