Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı eroin ve MDMA uyuşturucularında uluslararası akreditasyon aldı

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı, uluslararası uyuşturucu operasyonlarında analiz raporlarının geçerli olmasını sağlayan eroin ve MDMA maddelerinde de uluslararası akreditasyon aldı. Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç, "2021 yılında TÜRKAK tarafından iki deney metodunda akredite olan laboratuvarımız bu yıl da kapsam genişletme çerçevesinde 2 deney metodunda daha akredite olarak güvenli ve kaliteli sonuçları elde ettiğini bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı girişimlerle daha etkin mücadele edebilmek için bir yandan suçu önlemeye yönelik teknolojik yatırımlara devam ederken diğer yandan da suça konu eşya ve delillerin tespiti ile analizi noktasında kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, 2020 yılında hizmete başlayan Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, kapasitesini sürekli olarak geliştirerek, 2022 yılında teknik yeterliliğin ve güvenilirliğin göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası platformlarda yüksek saygınlığı bulunan Dışişleri Bakanlığına Bağlı Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından kokain ve metamfetamin maddelerinin akreditasyon sertifikasını aldı. Son dönemde diğer uyuşturucu maddeler içinde akreditasyon çalışmalarına hız kazandırılarak, TÜRKAK tarafından eroin ve MDMA maddeleri de akredite edildi. Böylelikle Kriminal Laboratuvar, uluslararası operasyonlarda analiz raporlarının geçerli olmasını sağlayan dört akredite ile ülkelerin uyuşturucu ile mücadele etmesinde etkin rol oynayacak. Kriminal Laboratuvar aynı zamanda kriminal incelemeler kapasitesinin arttırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde parmak izi incelemeleri, el yazısı ve doküman incelemeleri, veri incelemeleri ve görüntü İncelemeleri kapsamında 8 personele 2 yıl sürecek bir inceleme uzmanlık eğitimi de aldırıyor. Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç ise söz konusu gelişmelere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Laboratuvarımız iki deney metodunda daha akredite olarak güvenli ve kaliteli sonuçları elde ettiğini bir kez daha kanıtlamıştır"

Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç konuşmasında, Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 2020 Ağustos'ta faaliyete girdiğini hatırlatarak, "O günden bugüne kadar uyuşturucu madde analizleri konusunda faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda gümrük kapıları, havalimanları ve deniz limanlarında gümrük muhafaza ekiplerimizce ele geçirilen uyuşturucu maddeler adli makamların oluru vasıtasıyla laboratuvarımıza gönderiliyor. Ardından bunlar üzerinde uzmanlık analiz raporları düzenlemekteyiz. 2021 yılında TÜRKAK tarafından iki deney metodunda akredite olan laboratuvarımız bu yıl da kapsam genişletme çerçevesinde iki deney metodunda daha akredite olarak güvenli ve kaliteli sonuçları elde ettiğini bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

"Kriminal laboratuvar müdürlüğümüz iki adet yeni tip sentetik kannabinoid tespit ederek bu maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna tabi olmasını sağlamıştır"

Özdinç, laboratuvarın akreditelerinde meydana gelen yeni gelişmeye ilişkin, "Kuruluşundan bu yana doğal, sentetik ve yarı sentetik uyuşturucu maddelerin tespitini yapan kriminal laboratuvar müdürlüğümüz iki adet yeni tip sentetik kannabinoid tespit ederek bu maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna tabi olmasını sağlamıştır. Laboratuvarın akredite olması sayesinde ise bilimsel ve uluslararası analiz raporları düzenlemektedir" ifadelerini kullandı.

Laboratuvarın analiz faaliyetlerinin genişletilmesi kapsamında Jandarma Kriminal Laboratuvarı ile bir iş birliğine giderek uyuşturucu madde analizinin yanı sıra, parmak izi incelemeleri, el yazısı doküman incelemeleri, veri incelemeleri ve görüntü incelemeleri kapsamında 8 personelin eğitim aldığını ifade ederek, "Önümüzdeki yıl eğitimlerinin tamamlanmasını müteakip bu inceleme bölümlerinden de arkadaşlarımız rapor düzenleyecektir" dedi.

Özdinç, laboratuvarın akredite olmasının deney raporlarının uluslararası anlamda geçerliliğinin bir kanıtı olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda bakanlığımızın suç ve suçluyla olan mücadelesinde Kriminal Laboratuvar Müdürlüğümüz bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek inceleme faaliyetleri konusunda uluslararası geçerli bir analiz faaliyeti yürütmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Akredite olmanın laboratuvara kazandırdığı diğer önemli bir unsurun verdikleri raporların uluslararası alanda geçerli olmasından dolayı muhatap ülkeler tarafından da kabul edildiğini kaydederek, "Uyuşturucu ve narkotik operasyonlarda önem arz ediyor. Laboratuvarın düzenlediği analizlerin uluslararası geçerliliğinin olması laboratuvarın güvenirliği açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kriminal Laboratuvarın geçen yıl kokain ve metamfetamin üzerinde akredite olduğunu hatırlatan Özdinç,"Bu yıl ise eroin ve MDMA maddeleri üzerinde akredite olarak uyuşturucu maddelerin ülkemiz için önem arz eden kısımlarını laboratuvar akreditesi sağlamış bulunmaktayız" dedi.

Laboratuvarın yılda iki kez Birleşmiş Milletler tarafından yeterlilik testlerine tabi tutulduğu bilgisini veren Özdinç, "Aynı zamanda yılda bir kez olmak TÜRKAK tarafından denetleniyoruz. Yaptığımız iş ve işlemler bu anlamda teyit ediliyor. Doğruluğu kanıtlanıyor. Sertifikasyonlarımız da bu kapsamda her yıl yenilenmektedir" diye konuştu. - ANKARA