Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi
Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle gümrük uzlaşma başvurularında yetki sınırı 3 milyon liradan 7 milyon liraya çıkarıldı. 7 milyon liraya kadar olan başvurular bölge müdürlüklerince, aşanlar merkezi komisyonlarca görüşülecek.
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamındaki başvurularda, konusu 7 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, bu miktarı aşanlarda merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.???????
Buna göre düzenleme kapsamına giren başvurularda, konusu 7 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 7 milyon lirayı aşanlarda ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili kılındı.
Bugüne kadar sınır 3 milyon lira olarak uygulanıyordu.