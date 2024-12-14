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Gümrük işlemlerine yönelik cezalar yeniden düzenleme oranında artırıldı

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Ticaret Bakanlığı, Gümrük Kanunu'na dayalı usulsüzlük cezalarını ve fazla çalışma ücretlerini yüzde 43,93 oranında artırdı. Yeni düzenlemeye göre usulsüzlük cezası 1991 lira, ihracat için fazla çalışma ücreti 110 lira, diğer işlemler için ise 259 lira oldu. Tebliğ 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

USULSÜZLÜK CEZALARI 1991 LİRA OLACAK

Tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 43,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi. Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1991 lira olacak. Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 110 lira, diğer işlemler için 259 lira, Türk plakalı kamyonlarda araç başına ihracat için 259 lira, diğer işlemler için 407 lira olarak belirlendi. Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı. Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Gümrük işlemlerine yönelik cezalar yeniden düzenleme oranında artırıldı
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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