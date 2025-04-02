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Gümrük İdarelerinde Yenilik: Trabzon Gümrük Müdürlüğü Yetkilendirildi

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Ticaret Bakanlığı, bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirecek yetkili gümrük idarelerini yeniden belirledi. Trabzon Gümrük Müdürlüğü, kozmetik, deri ve deriden mamul eşyalar ile ayakkabıların giriş işlemlerine yetkilendirildi.

Bazı eşyaların ülkeye giriş işlemlerini yapacak yetkili gümrük idareleri yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, kozmetik, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri arasına Trabzon Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrükler arasına da Trabzon ile Antalya gümrük müdürlükleri dahil edildi.

Cam ihtisas gümrüğü uygulaması da emniyet camları, sofra, mutfak, tuvalet ve benzeri işler için cam eşyaları kapsayacak şekilde genişletildi.

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Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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