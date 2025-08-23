Gül Yağı Atıkları Ekonomiye Kazandırılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, gül yağı üretimi sonrası ortaya çıkan atıklar faydalı hale getirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Gül dünyada yoğun olarak Türkiye, Bulgaristan ve İran'da yetişiyor. Türkiye'nin tek başına diğer iki ülkenin toplamından daha fazla üretim yaptığı belirtilirken, gül yağı elde edildikten sonra ortaya çıkan atığın bugüne kadar zararlı kabul edildiği ifade edildi. AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, proje kapsamında bu yıl 100 ton gül atığını işleyerek ekstrat haline dönüştürdüklerini ve ekonomiye kazandırdıklarını aktardı.

Durukan, gül ekstratının bilimsel yayınlarda özellikle kolon kanseri tedavisinde öne çıktığını, kozmetik sektöründe cilt için en etkili etken maddeleri barındırdığını ve tarımda pestisitlerin azaltılması ile kuraklıkla mücadelede fayda sağladığını vurguladı. Durukan, "Bu çalışma Almanya'da ya da Amerika'da yapılamaz. Çünkü etken madde bizde mevcut. Bizim işimiz, ülkemizde olan ham maddeleri ekonomiye kazandırmaktır. Dünyaya hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR