GÜİD Başkanı Uzunoğlu, gübre piyasasına ilişkin önlemleri değerlendirdi Açıklaması

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Gökhan Uzunoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre tedarikine ilişkin alınan önlemleri değerlendirdi.

Uzunoğlu, Bakanlığın gübre piyasasına yönelik aldığı önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bölgesel lojistik krizleri, tedarik zincirindeki kırılmaları ve bunun başta üre olmak üzere küresel gübre fiyatları üzerinde yarattığı ağır baskıyı yakından takip ettiklerini belirten Uzunoğlu, "Tüm dünya piyasalarını ilgilendiren bu zorlu süreçte BÜGEM piyasa dinamiklerini çok doğru okumuş ve Türk çiftçisini korumak adına Hürmüz Boğazı olayları sonrası sadece birkaç gün gibi kısa süre içinde hızlı, proaktif ve yaratıcı aksiyonlar almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunoğlu, Bakanlığın uygulamaya koyduğu önlemlere dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Üre gübresi ithalatında uygulanan yüzde 6,5 gümrük vergisi kaldırılarak, küresel çaptaki maliyet artışlarının çiftçimize yansıması hafifletilmiştir. Kullanım sezonu başlamış azotlu gübre periyodunda, yurt içinde üretilen ürünlerin ihracatına kısıtlama getirilmiştir. Daha da önemlisi, antrepolarda ihracata hazırlanan ürünler acilen millileştirilerek doğrudan Türk çiftçisinin hizmetine sunulmuş ve olası arz açığının önüne geçilmiştir."

Yüzde 33'lük amonyum nitrat gübresinin satışına 30 Mayıs'a kadar geçici olarak izin verildiğini anımsatan Uzunoğlu, "Bu stratejik karar, piyasadaki yüksek üre talebini dengelemek ve alternatif azot kaynağı yaratmakla beraber gıda güvenliğimizi yakından ilgilendiren bitkisel üretimi garanti altına almak ve verim kaybını önlemek adına atılmış son derece isabetli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi, gıda güvenliğimizin teminat altına alınması ve üreticilerimizin artan maliyetler karşısında ezilmemesi için BÜGEM'in gösterdiği bu çözüm odaklı ve hızlı iradeyi destekliyoruz. Dernek olarak bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte alınan bu kararların sahada en verimli şekilde uygulanması için devletimizin ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz."