GSK'ya Yeni Hukuk Lideri Atandı: Tuğbay Ekinli

GSK'da, Japonya, Çin ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu Asya Pasifik, Kanada, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Bölge'nin Hukuk Lideri ve Başkan Yardımcılığı görevine Tuğbay Ekinli getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni görevine başlayan Ekinli, bu rolünde Uluslararası Bölge Liderlik Ekibi'nde yer alacak.

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan ve profesyonel kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası şirkette liderlik eden Ekinli, 2007'de GSK'ya Hukuk Direktörü olarak katıldı.

GSK bünyesinde 2012'den bu yana çeşitli üst düzey global ve bölgesel rollerde görev alan Ekinli, sırasıyla Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Hukuk Direktörlüğü, Ortadoğu ve Afrika ile Bağımsız Devletler Topluluğu (MENA/CIS) ve Rusya bölgesinde Hukuk Lideri ve Uluslararası Hukuki Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Ekinli son olarak Gelişen Pazarlar Hukuk Lideri ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.