Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?

Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?
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Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?
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Gün içerisindeki dalgalanmalarıyla yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, bugün ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte 6 Ağustos 2025 itibariyle güncel gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ikinci işlem günü hafif düşüşle başladı. 6 Ağustos 2025 sabahı itibarıyla gram altın, 4 bin 410 lira seviyesinden işlem görüyor. Hem ons fiyatındaki sınırlı geri çekilme hem de döviz kurundaki yatay seyir, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER ALTINA TALEBİ CANLI TUTUYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik belirsizliklerin devam etmesi, altını güvenli liman olarak öne çıkarmaya devam ediyor. Ancak yatırımcılar, dolar/TL kurundaki hareketlilik nedeniyle gram altındaki fiyat değişimlerini yakından izliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (6 AĞUSTOS 2025)

Saat 08.30 itibarıyla altın türlerine göre alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram Altın (24 Ayar): Alış 4.410,32 TL – Satış 4.410,79 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 4.006,60 TL – Satış 4.026,36 TL

Ons Altın : 3.373,22 Dolar – 3.373,61 Dolar

Cumhuriyet Altını: Alış 28.606 TL – Satış 28.799 TL

Yarım Altın: Alış 14.347 TL – Satış 14.466 TL

Çeyrek Altın: Alış 7.174 TL – Satış 7.233 TL

Tüm altın türlerinde ortalama yüzde 0,2 ila 0,3 arasında düşüş yaşandığı görülüyor. Özellikle Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları yaklaşık %0,28 oranında gerilerken; ons altın fiyatı da uluslararası piyasalarda %0,21 düşüş kaydetti.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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