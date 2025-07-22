Gram altın rekor kırdı

Gram altın rekor kırdı
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Gram altın bir kez daha rekor kırdı. Dün 4 bin 400 lirayı aşan gram altının fiyatı, gün sonunda 4 bin 450 TL'yi aştı.

Yatırımcıların güvenli limanı altın rekorlara doymuyor. Dün 4 bin 400 lirayı aşan gram altın bir kez daha rekor kırdı.

GRAM ALTIN, 4 BİN 450 LİRAYA YÜKSELDİ

Gram altın güne 4 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 398 lirayı gören gram altın, 4 bin 452 liraya kadar yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.452,9470

Satış: 4.453,4540

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.425,17

Satış: 3.425,94

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.125,1700

Satış: 7.281,8600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.499,6900

Satış: 29.037,2800

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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