Gram altın rekor kırdı
Gram altın bir kez daha rekor kırdı. Dün 4 bin 400 lirayı aşan gram altının fiyatı, gün sonunda 4 bin 450 TL'yi aştı.
Yatırımcıların güvenli limanı altın rekorlara doymuyor. Dün 4 bin 400 lirayı aşan gram altın bir kez daha rekor kırdı.
GRAM ALTIN, 4 BİN 450 LİRAYA YÜKSELDİ
Gram altın güne 4 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 398 lirayı gören gram altın, 4 bin 452 liraya kadar yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.452,9470
Satış: 4.453,4540
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.425,17
Satış: 3.425,94
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.125,1700
Satış: 7.281,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.499,6900
Satış: 29.037,2800